Энергетики рассказали, когда восстановят в Новосибирске газоны и асфальт после ремонтов

Основную часть объектов СГК планирует благоустроить до 31 мая. Фото: СГК

По данным СГК, за отопительный сезон на городских теплосетях устранили более 2 тысяч дефектов. Из-за погоды благоустройство на отремонтированных участках выполняли при помощи бетона и щебня - это временный вариант.

Полностью восстанавливать благоустройство энергетики начнут, когда в Новосибирске установится стабильно теплая погода. Основную часть объектов (более 1000) планируют восстановить до 31 мая. Договоры с подрядчиками уже заключаются, на работы по этому направлению в СГК выделили 324 миллиона рублей.