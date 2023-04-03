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НовостиОбщество3 апреля 2023 3:31

Энергетики рассказали, когда восстановят в Новосибирске газоны и асфальт после ремонтов

Завершить благоустройство пообещали при наступлении стабильно теплой погоды.
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Основную часть объектов СГК планирует благоустроить до 31 мая. Фото: СГК

Основную часть объектов СГК планирует благоустроить до 31 мая. Фото: СГК

По данным СГК, за отопительный сезон на городских теплосетях устранили более 2 тысяч дефектов. Из-за погоды благоустройство на отремонтированных участках выполняли при помощи бетона и щебня - это временный вариант.

Полностью восстанавливать благоустройство энергетики начнут, когда в Новосибирске установится стабильно теплая погода. Основную часть объектов (более 1000) планируют восстановить до 31 мая. Договоры с подрядчиками уже заключаются, на работы по этому направлению в СГК выделили 324 миллиона рублей.