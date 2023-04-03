В Новосибирске авиакомпания незаконно уволила трех сотрудников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске авиакомпания незаконно сократила трех сотрудников. Работники обратились в транспортную прокуратуру. Ведомство провело проверку. Она показала, что увольнение провели с нарушением норм трудового законодательства. Кроме того, руководитель компании, уволил сотрудников, не проведя служебного расследования.

– В этой связи прокурором принесены протесты на незаконные приказы об отстранении и увольнении работников, по результатам рассмотрения которых данные локальные акты отменены, – говорится в сообщении Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Работодателю внесли представление об устранении нарушений закона. По решению прокуратуры уволенным работникам выплатили по 100 тысяч рублей каждому за вынужденные прогулы.

На директора авиакомпании возбудили административное дело за нарушение трудового законодательства. Его рассмотрит Госинспекция труда по Красноярскому краю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber