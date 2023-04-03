В Новосибирске в запертой квартире на Героев труда нашли мёртвую женщину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вызов спасателей поступил в Советский район Новосибирска. Там в одной из квартир на улице Героев труда заблокировало дверь. Хозяйка на звонки и стуки не отзывалась.

– Доступ в помещение обеспечили. В квартире обнаружили мертвую женщину 1951 года рождения, – говорится в сводке МАСС.

Тело передали полицейским. Причину смерти пенсионерки установит судмедэкспертиза.

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