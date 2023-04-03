В Новосибирске в запертой квартире на Героев труда нашли мёртвую женщину.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вызов спасателей поступил в Советский район Новосибирска. Там в одной из квартир на улице Героев труда заблокировало дверь. Хозяйка на звонки и стуки не отзывалась.
– Доступ в помещение обеспечили. В квартире обнаружили мертвую женщину 1951 года рождения, – говорится в сводке МАСС.
Тело передали полицейским. Причину смерти пенсионерки установит судмедэкспертиза.
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