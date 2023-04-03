Новосибирск холодным утром 3 апреля сковали шестибалльные пробки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром понедельника, 3 апреля, улицы Новосибирска сковали пробки в 6 баллов. На дорогах гололедица. По данным «2ГИС», не проехать по улицам Широкой, Станционной, площади Труда. Заторы на Ватутина, Станиславского и Котовского.
Пробки на Титова. Троллейной, Немировича-Данченко и на Советском шоссе. Заторы на улицах Новогодней, Блюхера и проспекте Карда Маркса. На Октябрьском мосту тоже пробка.
На правом берегу не проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Пробки на улицах Бориса Богаткова. Восход, Добролюбова и Никитина.
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