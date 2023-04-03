Глобальное потепление: в Новосибирске на первой рабочей неделе апреля задержатся плюсовые температуры

Новосибирцам придется еще немного потерпеть температурные качели. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 3 апреля, жителей Новосибирска настигнут температурные качели. С – 8 градусов ночью воздух прогреется до + 7 градусов днем. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

В области ночью ожидается до – 15 градусов, днем до + 10. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сохраняется гололедица, водителям следует быть внимательнее.

Ветер усилится, порывы будут достигать 13 метров в секунду.

На первой рабочей неделе апреля теплее будет с каждым днем. Во вторник, согласно прогнозу «Яндекс.Погоды», столбик термометра поднимется до отметки в + 9 градусов, в четверг в городе будет + 10 градусов днем и + 3 градуса ночью. Похолодание вернется только к выходным – наверное, чтоб горожане сильно не расслаблялись.

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