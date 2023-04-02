На Алтае муж-тиран забил мать четверых детей гвоздодером до смерти

Мать четверых детей забили гвоздодером до смерти. Фото: СУ СКР по Республике Алтай.

На Алтае муж забил жену гвоздодером до смерти за то, что она поздно вернулась домой. Об этом сообщает «Толк».

Трагедия произошла вечером 6 июня 2022 года. 43-летний супруг устроил семейный скандал, затем исколотил жену гвоздодером по голове, а вдобавок два раза пырнул ножом в спину. 35-летняя жертва, мать четверых детей, скончалась на месте – рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мужчина пытался скрыть следы преступления: он бросил тело в выгребную яму, помыл полы, гвоздодер и нож. Однако после пропажи женщины забеспокоился ее близкий знакомый, он обратился в полицию.

Правоохранители обыскали дом и нашли следы крови – убийце не удалось идеально вымыть пол и орудия преступления. Мужчине уже нечего было скрывать. Он сознался в убийстве и показал, где спрятал тело.

Тирана приговорили к 8,9 года лишения свободы. Четверых детей погибшей в возрасте от двух до 17 лет передали родственникам.

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