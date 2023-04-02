Оперный и кинотеатр «Победа» зажглись синим: рассказываем, что это значит

В Новосибирске учреждения культуры зажглись синим в честь Всемирного дня распространения информации об аутизме. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В Новосибирске вечером 2 апреля зажегся синим цветом кинотеатр «Победа» и НОВАТ. Подсвечивать здания синим – это ежегодная традиция, знак в поддержку людей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Оперный театр невероятно красив в неоновом свечении. Фото: Алена КУЛЕШОВА

2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме. Об акции напомнили в группе Ассоциации помощи людям с РАС «Спектр» в социальной сети «ВКонтакте».

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2 апреля датой поддержки людей с аутизмом уже более 15 лет назад. Расстройства аутистического спектра имеют свой символичный цвет – синий, потому как намного чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек.

Кинотеатр «Победа» тоже стал неоновым – под стать атмосфере фильма «Джон Уик». Фото: Алена КУЛЕШОВА

В Новосибирске к акции «Зажги синим» традиционно присоединились кинотеатр «Победа» и НОВАТ.

Такая ультрафиолетовая акция проходит ежегодно в Новосибирске. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Напомним, в честь Всемирного дня недоношенных детей, 17 ноября, Оперный театр загорается фиолетовым цветом.

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