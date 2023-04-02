«Вели себя неадекватно»: в Новосибирске прохожие повздорили с полицейскими

Прохожий поссорился с полицейскими и снимал их на телефон. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировском районе Новосибирска ссора прохожих и полицейских привела к задержанию одного из нарушителей. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 апреля.

На улице Пригородной возле домов № 21 и № 9 девушка вызвала полицию из-за бытового конфликта. Ее соседи проходили мимо и решили узнать, что произошло.

– Услышали, как сотрудник полиции разговаривает грубо и не эстетично, после чего включили камеру и понеслось, – анонимно рассказали участники конфликта в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

После этого авторы поста начали снимать полицейских на камеру смартфона, а правоохранители, по словам прохожих, напротив, пытались закрыться от съемки.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области сообщили, что по прибытии полицейских граждане вели себя неадекватно, из-за чего пришлось вызвать ещё один экипаж патрульно-постовой службы полиции.

Одного из участников конфликта доставили в участок. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber