Следователи начали проверку после смерти 19-летней девушки на вписке в Новосибирске. Фото: предоставлено родственниками погибшей.

Следователи начали проверку по факту смерти 19-летней тувинки Лилии на вписке у подруги в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судмедэкспертизы. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, КП-Новосибирск рассказывала о том, как в ночь на 1 апреля девушка приехала в клуб после расставания с бывшим. Там незнакомые парни напоили ее вином. Подруга пить отказалась, а потом позвала Лилию к себе домой. В квартире девушке стало плохо, изо рта шла пена. Утром она умерла, не дожив до своего 20-летия.

Подруга скинула родственникам тувинки фотографии трупа и перестала выходить на связь. Сосед вызвал скорую помощь, Лилию увезли в морг в одной ночнушке, а лицо было в крови, как будто ее кто-то бил.

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