Новосибирский ученый ко Дню геолога снял клип об экстремальном плавании по пути «Титаника»

Геофизик снял плавание к Антарктиде. Фото: Предоставлено Дмитрием Контрабас

Новосибирский геофизик Дмитрий Кулешов выпустил клип об экспедиции в Атлантический океан к берегам Исландии. Музыкант опубликовал видео на свою песню «Этот путь» ко Дню геолога, 2 апреля.

– В одной из научных экспедиций на Байкале ощутил, что когда ты сталкиваешься с трудностями, тогда и происходит развитие. Для кого-то это туризм, для кого-то это наука или все вместе. В итоге написал слова, мелодию и отдал на аранжировку музыкантам из Перми, – рассказал КП-Новосибирск музыкант Дмитрий Кулешов с псевдонимом Контрабас.

В сентябре 2021 года ученый-геофизик отправился в экспедицию в Атлантику для изучения геофизических процессов в области мегатрансформных разломов, которые расположены между Исландией и Азорскими островами. В свободное время снимал клип на телефон.

– Мы частично шли по маршруту Титаника, с 50 до 55 широты. Отплывали из Калининграда, самая западная точка была -Мегатрансформный разлом Чарли -Гиббс. Это район крупнейших подводных тектонических структур срединно Атлантического хребта. Исследователи отбирали образцы пород с глубины до 5 километров. В итоге мне удалось поймать несколько культовых кадров: группу дельфинов, радугу, удар волны о судно. Также удалось получить эмоции от 8-балльного шторма, который благодаря размерам судна больше 100 метров был воспринят как аттракцион, который идет непрерывно три дня, – сообщил Дмитрий Кулешов.

В 2022 году музыкант отдал клип на монтаж коллегам в Санкт-Петербурге. Этим видео сибиряк решил поздравить всех геологов России.

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