Новосибирцы предложили создать площадь Победы рядом с «Универсамом»

Новосибирцы хотят разместить парк Победы на месте "Универсама", чтобы не допустить строительства высоток. Фото: скриншот панорамы Яндекс.Карты, архитектурное бюро «АР.ТЭГО».

Жители Новосибирска предложили построить площадь Победы между одноименным кинотеатром и «Универсамом» на улице Ленина. Активисты создали петицию, в которой просят разместить площадь и стелу в тихом центре города вместо многоэтажного ЖК. На момент публикации инициативу поддержали 27 человек, против выступили двое.

Авторы петиции сообщают, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть в 2017 году предлагал создать такую площадь на этом месте. Однако позже там решили построить 325-квартирный жилой комплекс из четырех домов с колоннами, а магазины советских времен снести.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что владелец «Универсама» отказался от его превращения в ЖК, и вопрос временно сняли с обсуждения.

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