Умер Николай Хлус — новосибирский поэт и поклонник творчества Высоцкого

Поэт скончался в возрасте 56 лет. Фото: личная страница поэта "ВКонтакте"

В Новосибирске на 57-м году жизни умер Николай Хлус — поэт и прозаик, член жюри фестиваля «Свой остров» памяти Владимира Высоцкого. Родственники поэта сообщили о дате прощания на его странице в соцсети «ВКонтакте».

— Снова ушли замечательные люди, наши друзья, новосибирские поэты Николай Хлус и Александр Денисенко. С Николаем виделись 28 марта, в День годовщины ухода Анатолия Анатольевича Олейникова. Он восстанавливался после инсультов, казалось, шёл на поправку. Но увы... И всё равно так внезапно! — написала новосибирская поэтесса Маша Бершадская в соцсетях.

Николай Хлус писал патриотические произведения — в своих стихах воспевал подвиги сибиряков в Великой Отечественной войне, участвовал в памятных чтениях, поддерживал творчество сибирских поэтов.

Прощание с Николаем Николаевичем Хлус пройдет 3 апреля в 13:00 по адресу Немировича-Данченко, 134/3.

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