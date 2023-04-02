Умер Николай Хлус — новосибирский поэт и поклонник творчества Высоцкого

Поэт скончался в возрасте 56 лет. Фото: личная страница поэта "ВКонтакте"
В Новосибирске на 57-м году жизни умер Николай Хлус — поэт и прозаик, член жюри фестиваля «Свой остров» памяти Владимира Высоцкого. Родственники поэта сообщили о дате прощания на его странице в соцсети «ВКонтакте».
— Снова ушли замечательные люди, наши друзья, новосибирские поэты Николай Хлус и Александр Денисенко. С Николаем виделись 28 марта, в День годовщины ухода Анатолия Анатольевича Олейникова. Он восстанавливался после инсультов, казалось, шёл на поправку. Но увы... И всё равно так внезапно! — написала новосибирская поэтесса Маша Бершадская в соцсетях.
Николай Хлус писал патриотические произведения — в своих стихах воспевал подвиги сибиряков в Великой Отечественной войне, участвовал в памятных чтениях, поддерживал творчество сибирских поэтов.
Прощание с Николаем Николаевичем Хлус пройдет 3 апреля в 13:00 по адресу Немировича-Данченко, 134/3.
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