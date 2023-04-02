В Новосибирске 19-летняя девушка умерла полуголой на вписке после ночного клуба

В Новосибирске 19-летняя девушка умерла после двух бокалов вина в клубе. Фото: предоставлены родственниками погибшей.

В Новосибирске после бурной пятницы умерла 19-летняя девушка. Трагедия произошла в ночь на 1 апреля. Тётя погибшей тувинки Лилии рассказала КП-Новосибирск, что ее племяннице стало плохо после того, как парни в клубе угостили девушку вином.

После клуба Лилия поехала на вписку к подруге в Юго-Западный жилмассив. А утром она умерла, скорая помощь увезла ее в морг в одной ночнушке и плавках.

В морге утверждают, что это была ненасильственная смерть, но родные не верят. Подруга погибшей перестала брать трубку. Сейчас родственники планируют увезти тело Лилии обратно на родину, в Республику Тыва, а также настоять на тщательном расследовании трагедии.

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