В Новосибирском цирке акробат сорвался во время представления

В Новосибирском цирке во время трюка сорвался акробат. Фото: Королевский цирк Гии Эрадзе.
В Новосибирском цирке 2 апреля во время трюка сорвался акробат. Информацию КП-Новосибирск подтвердила директор продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элина Лазаревская.
После того, как пострадавшего вынесли с арены, представление продолжилось. Акробата увезли в НИИТО.
В пресс-службе НИИТО на запрос КП-Новосибирск ответили, что не могут раскрыть любую информацию о пациенте из-за врачебной тайны.
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