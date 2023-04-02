Бойцы новосибирского батальона «Вега» записали видеообращение из зоны СВО

Бойцы батальона "Вега" передали привет землякам. Фото: стоп-кадр.

Военнослужащие элитного батальона «Вега» во главе с командиром Андреем Панферовым передали привет новосибирцам из зоны проведения спецоперации. Видео опубликовали в Telegram-канале правительства Новосибирской области «Новосибирь».

Ролик снял советник губернатора региона по культуре, скрипач Михаил Симонян. Бойцы рассказали, что за день поразили четыре блиндажа противника, и поделились эмоциями от детских писем и рисунков.

Всё время, пока военнослужащие передавали приветы родным и рассказывали о своей работе, на фоне гремели выстрелы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какие награды получили бойцы отряда «Вега» за время службы на СВО.

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