Бойцы новосибирского батальона «Вега» записали видеообращение из зоны СВО

Бойцы батальона "Вега" передали привет землякам. Фото: стоп-кадр.
Военнослужащие элитного батальона «Вега» во главе с командиром Андреем Панферовым передали привет новосибирцам из зоны проведения спецоперации. Видео опубликовали в Telegram-канале правительства Новосибирской области «Новосибирь».
Ролик снял советник губернатора региона по культуре, скрипач Михаил Симонян. Бойцы рассказали, что за день поразили четыре блиндажа противника, и поделились эмоциями от детских писем и рисунков.
Всё время, пока военнослужащие передавали приветы родным и рассказывали о своей работе, на фоне гремели выстрелы.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какие награды получили бойцы отряда «Вега» за время службы на СВО.
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