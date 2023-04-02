Большинство новосибирских бизнесменов страдают от одиночества и теряют друзей

Большинство новосибирских бизнесменов страдают от одиночества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для 78 % новосибирских бизнесменов успех стал причиной одиночества. В целом от этого чувства страдают 84 % предпринимателей из столицы Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-клуба «Атланта». Они провели исследование совместно с психологической платформой Alter.

Чаще всего чувство одиночества испытывают бизнесмены из ресторанной индустрии, айтишники и поставщики товаров высокого спроса.

Также аналитики выяснили, что за последние три года у большей половины бизнесменов уменьшилось количество друзей. При этом 90 % участников голосования пожаловались на то, что их не устраивает сложившийся круг общения.

Основные причины одиночества и потери единомышленников – зависть, расхождение в ценностях и образе жизни.

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