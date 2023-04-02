Самолет из Новосибирска в Норильск задержали на два дня

В Новосибирске рейс в Норильск задержали на двое суток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 2 апреля, стало известно о длительной задержке авиарейса компании S7 из Новосибирска в Норильск. Об этом рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Рейс S7 5303 по расписанию должен был вылететь рано утром в субботу, 1 апреля, теперь расчетное время вылета – 03:30 в понедельник, 3 апреля.

В Норильске объявлены неблагоприятные условия – сильная снежная буря. Задержаны 22 самолетов в разные российские города.

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов. В Новосибирске самолёта ждут 154 человека, из них трое детей до 12 лет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что самолет в Норильск задержали на сутки.

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