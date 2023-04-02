Температурные качели нагрянули в Новосибирскую область в начале апреля

В Новосибирск пришли температурные качели. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

В Новосибирской области в начале апреля ожидаются резкие скачки температур. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

В воскресенье, 2 апреля, местами по области температура опустится до – 18 градусов, а днём поднимется до + 4. Ожидается гололедица и сильные порывы ветра.

В начале первой рабочей недели месяца, 3 апреля, перепады температур достигнут наивысшей точки: от ночной в – 13 до дневной в + 10 градусов.

Во вторник, 4 апреля, синоптики ожидают выпадение дождей в некоторых районах области, а ночью – даже снега. Днем станет еще теплее – до + 12 градусов.

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