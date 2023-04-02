В новосибирском музее открылась выставка «Герои спецоперации»

В Новосибирске открылась выставка о героях спецоперации. Фото: Пресс-служба Сибирского округа войск Росгвардии.

В Новосибирске на территории Военного городка № 17 в музее «Россия – моя история» открылась мультимедийная выставка «Герои спецоперации». Там рассказывают о подвигах военнослужащих на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского округа войск Росгвардии.

Выставку дополнили историями росгвардейцев из разных регионов Сибири.

Как рассказал директор исторического парка Алексей Пронин, этот проект в первую очередь предназначен для подрастающего поколения. Рассказы о бойцах выполнены в виде комиксов, под каждым экраном установлены мультимедийные панели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber