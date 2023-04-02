В Новосибирске назвали вероятный срок передачи в собственность города Центрального пляжа Академгородка

Центральный пляж Академгородка может перейти в собственность города. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске могут передать Центральный пляж Академгородка в муниципальную собственность из федеральной в течение полугода. Об этом сообщили РБК Новосибирск в СО РАН. Процесс передачи земли начался в 2021 году.

В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что на данный момент договор пользования пляжем между СО РАН и Дирекцией городских парков находится в стадии заключения. Но пока официального документа о передаче территории не поступало.

Напомним, ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказывала КП-Новосибирск о том, что концепцию благоустройства пляжа разрабатывали с благотворителем, который готов вложиться в развитие Академгородка.

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