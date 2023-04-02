Три новых центра онкологической помощи появятся в Новосибирской области в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области в 2023 году создадут три новых центра амбулаторной онкологической помощи. Об этом рассказали в правительстве региона.

Центры появятся на базе областной больницы, городской клинической больницы № 25 и обской ЦГБ.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов доложил, что в рамках нацпроекта продолжится переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь онкобольным. Для новых центров будет приобретено 111 единиц нового оборудования.

Также министр представил планы развития медицинской отрасли региона по направлениям оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, детское здравоохранение, обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами и прочих.

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