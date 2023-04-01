Ленивый выходной: медведей из Новосибирского зоопарка свалил сон в первый день апреля

Леха уснул прямо посреди вольера. Фото: кадр из видео.

Весна в самом разгаре, но бурых медведей из Новосибирского зоопарка одолело сонное настроение. Едва они вышли из спячки, как уже им ничего не хотелось делать. Имеют на то право — в конце концов выходной!

Хоть у медведей отдых каждый день, но сопротивляться лени сил не нашлось. Леху сон свалил напрочь — настолько, то медведь разлегся прямо посреди вольера. Его спутница Валя, наоборот, чувствовала себя активно. Она отправилась разминать лапы.

Вале, наоборот, охота походить. Фото: кадр из видео.

В зоопарке живут и другие любители отдыха - мраморные кошки. Посмотрите, как они потягиваются на своих лежанках и щурятся, будто не рады фотографам.

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