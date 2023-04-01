«Огонь шел из-под капота»: в Новосибирске возле ТЦ «Атриум» загорелись «Жигули»

На данный момент пожар уже потушили. Фото: кадры из видео.

Поздно вечером в субботу, 1 апреля, возле новосибирского ТЦ «Атриум» на улице Ипподромской, 46 загорелись «Жигули». Об этом КП-Новосибирск рассказала очевидица.

— У меня дом рядом. Я вышла на балкон, увидела, что горит авто, «шестерка». Огонь шел из-под капота. Сразу же подъехали три пожарные машины. Пожар уже потушен, — рассказала женщина корреспонденту КП-Новосибирск.

Напомним, за последние сутки это уже второе возгорание автомобиля. Первый случай произошел на улице Твардовского в Первомайском районе. Там причину поджога установили довольно быстро: во всем оказался замешан ревнивец, мстящий новому избраннику своей бывшей жены.

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