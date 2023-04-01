Новосибирцы не смогли записать своих детей в первый класс из-за сбоя на Госуслугах

На портале произошел сбой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля в Новосибирской области начался прием заявлений в первые классы школ. Однако многие родители не смогли подать заявку через Госуслуги - на портале начался сбой.

Возможность заполнить заявление появилась в личном кабинете еще с 15 марта. Черновик можно было редактировать неограниченное количество раз и, как только наступит 1 апреля, нажать кнопку «Отправить». Видимо, ее нажали слишком много человек разом, из-за чего на сервере и случился сбой.

Ранее замминистра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева сказала, что родители до начала приема заявлений создали более 6 тысяч черновиков.

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