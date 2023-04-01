В Новосибирске задержали ревнивца, который поджег автомобиль соперника

Машину новосибирец поджег днем 1 апреля.
Фото: Надежда КАСЬЯНОВА
Ревнивца, который сегодня днем поджег автомобиль соперника, задержали. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
— В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на улице Твардовского. На место прибыли сотрудники полиции, подозреваемый был задержан на территории Первомайского района и доставлен в отдел полиции №9 "Первомайский". Мужчина задержан по ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.
Напомним, происшествие попало на камеры видеонаблюдения и на телефоны очевидцы. Новосибирец уже не первый раз попытался поджечь чужое авто.
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