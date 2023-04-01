Ревнивый новосибирец со второго раза поджег автомобиль соперника

Поджигатель попал на камеры. Фото: кадр из видео «Моя Первомайка»/Надежда КАСЬЯНОВА

Инцидент с горящим автомобилем на улице Твардовского в Новосибирске обрел новые детали. Оказалось, машину подожгли намеренно, и сделал это местный житель из ревности.

Местные жители рассказали, что так новосибирец отомстил своему сопернику, к которому от него ушла бывшая жена.

— Этот мужчина известен регулярными выходками: то мебель из окон выбрасывает, то мусор, однажды его даже заметили спящим на полу в подъезде, а теперь и это. Раньше сосед вел себя значительно скромнее, но развод с женой разрушительно повлиял на его личность, — сообщают в группе «Моя Первомайка».

Сибиряк ранее попадал на камеры видеонаблюдения, пытаясь поджечь чужую машину. И со второго раза ему это удалось.

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