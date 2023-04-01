В Новосибирске военный, потерявший ноги, хочет на протезах вернуться в зону СВО

В Новосибирске военный, потерявший ноги, хочет научиться ходить на протезах и вернуться в зону СВО.
Фото: Александр КОЦ
Военный из Новосибирска во время боевых действий потерял обе ноги. Но, несмотря на ранение, он намерен научиться ходить на протезах и вернуться в строй. Об этом сообщила глава Минсоцразвития региона Елена Бахарева.
По словам чиновницы, сейчас солдат получил инвалидность.
— Но несмотря на это, он твердо уверен, что сейчас поменяет протезы на более высокотехнологичные и вернется на спецоперацию. Его мужеством и уверенностью невозможно не восхищаться, — отметила Бахарева.
Мужчину поддерживают близкие и друзья, но сам он себя героем не считает. Елена Бахарева считает, что такими людьми надо гордиться.
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