В Новосибирске открылась выставка картин, нарисованных с помощью нейросети

Нейросеть нарисовала 12 портретов. Фото: Ольга Речкина.
В Новосибирске в центре «Арт Ель» открылась выставка «Юг/Север» — совместный проект Ольги Ривер с художником Виталием Трофимюком. На ней представлены работы, выполненные с помощью искусственного интеллекта.
В серии «Люди и нити» — 12 картин. Но чтобы их получить, в корзину пришлось отправить более тысячи вариантов.
— Важно выстроить «диалог» с нейросетью. Художник забивает слова: портрет мужчины, славянской внешности, цвет глаз голубой, в окружении спутанных нитей. И программа выдает красивую красивость. Но мне хотелось получить не дешевую глянцевую красоту, а выразительные лица, смотрящие сквозь тебя глаза, и я добавляла и добавляла в запросы дополнительные слова, картинки, свою компьютерную графику, расположение нитей, — рассказала о технологии создания изображения в ИИ изданию «ЧС-Инфо» Ольга Речкина.
На будущее Ольга готовит серию работ, которая соединит графику, живопись маслом, цифровую живопись и ИИ.
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