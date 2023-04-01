В Новосибирске открылась выставка картин, нарисованных с помощью нейросети

Нейросеть нарисовала 12 портретов. Фото: Ольга Речкина.

В Новосибирске в центре «Арт Ель» открылась выставка «Юг/Север» — совместный проект Ольги Ривер с художником Виталием Трофимюком. На ней представлены работы, выполненные с помощью искусственного интеллекта.

В серии «Люди и нити» — 12 картин. Но чтобы их получить, в корзину пришлось отправить более тысячи вариантов.

— Важно выстроить «диалог» с нейросетью. Художник забивает слова: портрет мужчины, славянской внешности, цвет глаз голубой, в окружении спутанных нитей. И программа выдает красивую красивость. Но мне хотелось получить не дешевую глянцевую красоту, а выразительные лица, смотрящие сквозь тебя глаза, и я добавляла и добавляла в запросы дополнительные слова, картинки, свою компьютерную графику, расположение нитей, — рассказала о технологии создания изображения в ИИ изданию «ЧС-Инфо» Ольга Речкина.

На будущее Ольга готовит серию работ, которая соединит графику, живопись маслом, цифровую живопись и ИИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер