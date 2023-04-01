Погода в Новосибирске на апрель 2023: синоптики прогнозируют температурные качели

Погодные сервисы опубликовали прогноз погоды на месяц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики составили прогноз погоды на апрель в Новосибирске 2023. Согласно сервисам, во втором месяце весны нас ждут резкие перепады температур.

«Яндекс.Погода» передает, что первая неделя месяца будет довольно теплой. Самый высокий «плюс» ожидается 6 апреля — температура достигнет +11 градусов. Небольшое похолодание до -1 ожидается 8 числа, но уже на следующий день будет +4.

Согласно усредненным данным за 10 лет, следующая апрельская неделя выдастся пасмурной, с частыми дождями и температурой +6…+8 градусов. С конца второй декады потеплеет до +11…+13, а в последние дни месяца средняя температура будет +15.

Сайт Gismeteo обещает, что на следующей неделе максимум потеплеет до +8…+10 градусов и будет преимущественно солнечно. С 10 апреля потеплеет до +9…+11, но ожидаются дожди и дождь со снегом. Прохладно и дождливо будет и на предпоследней неделе. А 25 и 26 числа даже снова вернется холод до 0 градусов и пройдет снег. Но, к счастью, к 28 апреля снова потеплеет до +11.

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