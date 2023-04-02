До -15! Воскресенье в Новосибирске начнется с температурных качелей

Сегодня на улицах будет по-прежнему скользко. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Воскресный день 2 апреля в Новосибирске начнется с похолодания. В ночь синоптики обещают холода до -10…-12, в пригороде до -15. А днем потеплеет до -1…+1.

— Будет небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Юго-восточный ветер усилится до 3-8 метров в секунду, — предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По области будет еще холоднее, ночью до -7…-12, местами до -18. Днем будет -1…+4 градуса. Синоптики обещают небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами будет изморозь, на дорогах — местами гололедица.

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