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НовостиОбщество1 апреля 2023 10:28

С 1 апреля в Новосибирской области начинается весенний призыв в армию

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о начале призывной кампании
Надежда РЫЖКИНА
Весной планируют призвать 147 тысяч человек.

Весной планируют призвать 147 тысяч человек.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области с 1 апреля начинается весенняя призывная кампания. Губернатор Андрей Травников подписал постановление. В регионе уже создали призывную комиссию

Согласно указу Президента России, в этом году призыв продлится по 15 июля. На срочную военную службу планируется призвать 147 тысяч мужчин от 18 до 27 лет. Причем стать срочниками могут как те, кто состоит на воинском учете, так и те, кто не состоят, но обязаны состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Такие же призывные комиссии созданы в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Осенью прошлого года на военную службу было призвано 120 тысяч человек.

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