В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали 11 человек

Еще трех человек доставили в больницу. Фото: ГУ МВД по НСО.

Число пострадавших в аварии на трассе Новосибирск - Павлодар увеличилось до 11 человек. В больницу доставили еще трех человек.

— Двое из них были госпитализированы в средней степени тяжести. Из тех троих, кого госпитализировали ранее, врачи выписывают двоих, в том числе 12-летнего ребенка. Таким образом в стационаре больницы остаются трое пострадавших, — сообщили в минздраве Новосибирской области.

Напомним, авария произошла около 11 часов утра. Пассажирский автобус Hyundai столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva. Автобус, в котором находились 47 пассажиров, перевернулся. 39-летний водитель Chevrolet погиб.

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