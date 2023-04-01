Депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко* признали иностранным агентом

Депутата внесли в список иноагентов. Фото: соцсети.

Депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко* попал в реестр иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Минюста России 31 марта.

— С.А. Бойко дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации, — сказано на сайте ведомства.

Напомним, что Сергей Бойко* уехал из России в ноябре 2021 года, опасаясь возбуждения уголовного дела. Правоохранители проводили обыск в его доме и у родственников. 14 февраля 2023 года депутата объявили в розыск.

*Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер