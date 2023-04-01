В полиции показали последствия аварии под Новосибирском, где перевернулся автобус с 47 пассажирами

Авария случилась в 11 часов. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Ордынском районе Новосибирской области произошла авария, в которой столкнулись Chevrolet Niva и автобус с 47 пассажирами. В ДТП погиб водитель Chevrolet. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области

— На 87 км автодороги Новосибирск - Кочки - Павлодар произошло столкновение автобуса «Хендай», следовавшего из Новосибирска в направлении р.п. Чистоозерное, с автомобилем «Шевроле Нива», ехавшем навстречу. В результате аварии водитель «Шевроле Нива», 39-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. Находившийся в автомобиле 12-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Трое пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

Водитель Chevrolet погиб. Фото: ГУ МВД по НСО.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции и экипажи Госавтоинспекции Новосибирской области. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. Организовано реверсивное движение.

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