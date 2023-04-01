«Запрыгнула к сестре на колени, да так и осталась жить»: стала известна история кошки из Новосибирска, которую спасли пожарные

Кошку зовут Буся. Фото: предоставлено Аленой Зимовской.
Вчера новосибирские паблики облетела приятная новость о том, как девушка отблагодарила пожарного, спасшего ее кошку. Как оказалось, сама кошечка необычная. Ее нашли семь лет назад, и она сразу потянулась к будущим хозяевам.
— В 2016 году мне позвонили волонтёры, сказали, что нашли картонную коробку, перевязанную скотчем, открыли — а там котята. Всех разобрали, но один остался, некуда девать. Я приехала, вынесли мне котёнка. А эта малышка запрыгнула в мою машину и спряталась под сиденье! Найти её не получилось, я ехала к сестре и с собой её взяла. Пока ехали, она из-под сиденья вылезла и на руки ко мне забралась. Пришли к сестре с ней, она спрыгнула с моих рук, забралась к сестре на колени, да так и осталась у неё жить. Назвали Бусей, — рассказала КП-Новосибирск сестра хозяйки Алена Зимовская.
Бусю откачали кислородом, после пожара она осталась жива. Фото: предоставлено Аленой Зимовской.
Напомним, 23 марта в квартире, где жила Буся, вспыхнул пожар. Когда задымленную квартиру вскрыли, нашли кошку без сознания. Пожарный вынес её на улицу и откачал кислородом. За свой добрый и отважный поступок он получил от хозяйки красивый торт в благодарность.
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