«В подполе воды по колено»: в Новосибирске талые воды затопили двухэтажку

Вода затопила подпол дома на Кирова, 316. Фото: Лариса Ларионова.

Новосибирск продолжает страдать от весенних потопов. Талые воды затопили подпол двухэтажного дома №316 на улице Кирова. При этом сам дом давно находится в плачевном состоянии.

— Такой ужас первый раз. Откачиваем воду. Я спустилась в подпол в резиновых сапогах — воды по колено. Дом стоит без капремонта 40 лет. В соседней квартире обрушились колонны, на которых держится пол. Не знаем, дождёмся ли капремонт, или дом развалится без фундамента, — рассказала КП-Новосибирск его жительница Лариса Ларионова.

Дом давно стоит без капремонта. Фото: Лариса Ларионова.

Напомним, раньше стихийное бедствие накрыло поселок Озерный под Новосибирском. Его талые воды топят уже несколько дней, пострадали более 20 пятиквартирных таунхаусов и три пятиэтажки. Местные жители сами откачивают воду, а те, у кого есть возможность уехать, начали эвакуировать семьи.

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