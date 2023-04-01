Из-за неосторожного обращения с огнем в Новосибирской области за март погибли 14 человек

Из-за неосторожного обращения с огнем случилось 64% пожаров за месяц. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

ГУ МЧС по Новосибирской области поделились статистикой за март 2023 года. Оказалось, что в регионе 64% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем в быту. Пожары привели к гибели 14 человек, а 15 получили травмы различной степени тяжести.

— Один из таких случаев 10 марта в городе Татарске привел к гибели 87-летней женщины. На улице Орджоникидзе в огне оказался частный бревенчатый дом. Прибывшие огнеборцы подали на тушение два ствола и проложили магистральную линию от пожарного гидранта, а во время газозащитных работ обнаружили тело женщины без признаков жизни. В селе Баган 17 марта пожар в частном жилом доме по улице Крупской унес жизнь 71-летнего мужчины, хотя уже через три минуты первые пожарные расчеты были на месте происшествия, а через семь минут смогли полностью потушить пламя, — сообщили в управлении МЧС.

Из-за неосторожного обращения с огнем всего случилось 158 возгораний. А в сумме за март зафиксирован 261 пожар.

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