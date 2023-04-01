«Они как утята возле этой проруби. Жуть!» Бердчанку возмутили школьники, шлепающие по глубокой луже

Школьников огромная лужа не испугала, они с радостью заходят в холодную воду. Фото: кадры из видео АСТ-54.

В Бердске возле школы №8 местная жительница сняла на видео интересную картину. Недалеко от входа в школу разлилась огромная лужа. Во время морозов на ней образовалась корка льда. И после уроков веселящаяся ребятня бросилась ходить по этой луже, треская лед.

Но взрослые такое времяпрепровождение не оценили, ведь дети могут простудиться.

— Задрал себе штанины и пошел в лужу. И второй за ним. Что движет этими детьми? Я не понимаю, честно. Они как утята возле этой проруби. Жуть! Куда смотрит руководство школы? Ждут, когда случится ЧП? — комментирует автор видео. Ролик она выложила в группу «АСТ-54».

Некоторые участники группы за детей вступились:

— Нет, ну в кроссовках в лужу — это сильно. Но себя-то в детстве вспомните? Что, лужи никогда не мерили?

— А что вы хотите, дети познают мир.

— Будут мокрые ноги, сопли потом. Но утонуть там еще нужно постараться, — пишут они в комментариях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер