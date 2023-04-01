Сибиряка осудили за случайное убийство пенсионерки подъездной дверью

В Алтайском крае вынесли приговор мужчине по статье о причинении смерти по неосторожности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алтайском крае вынесли приговор мужчине по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом написал сайт «Amiс.ru» со ссылкой на региональный СК.

— 48-летний обвиняемый полностью признал вину, — рассказали в ведомстве.

Мужчина выходил из подъезда со строительным мусором и резко открыл дверь, сбив с ног 71-летнюю старушку. Удар от падения на асфальт пришелся на голову. В итоге она умерла в больнице от открытой черепно-мозговой травмы.

Мужчину осудили на 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также он обязан выплатить дочери погибшей 500 тысяч рублей.

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