Сибиряка осудили за случайное убийство пенсионерки подъездной дверью

В Алтайском крае вынесли приговор мужчине по статье о причинении смерти по неосторожности.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Алтайском крае вынесли приговор мужчине по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом написал сайт «Amiс.ru» со ссылкой на региональный СК.
— 48-летний обвиняемый полностью признал вину, — рассказали в ведомстве.
Мужчина выходил из подъезда со строительным мусором и резко открыл дверь, сбив с ног 71-летнюю старушку. Удар от падения на асфальт пришелся на голову. В итоге она умерла в больнице от открытой черепно-мозговой травмы.
Мужчину осудили на 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также он обязан выплатить дочери погибшей 500 тысяч рублей.
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