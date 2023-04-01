В Новосибирской области 77 участников СВО подали заявку на реабилитационный сертификат

В Новосибирской области от бойцов СВО приняли 77 заявлений на сертификат реабилитации. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области от бойцов СВО приняли 77 заявлений на сертификат реабилитации. Информация об этом появилась на сайте минтруда и соцразвития региона.

— Помощь включает 14-дневный оздоровительный заезд и прокат медицинских средств. Также проект предусматривает бесплатное дополнительное обучение и содействие в трудоустройстве. Бойцы смогут посетить культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, — рассказала министр труда и соцразвития области Елена Бахарева.

Консультацию по заявкам на реабилитацию можно получить, позвонив на круглосуточную горячую линию по номеру 122.

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