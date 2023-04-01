Умер Александр Денисенко — новосибирский поэт и писатель

В Новосибирске скончался Александр Денисенко — поэт, писатель, член Союза писателей России. Фото: mk.nso.ru

В Новосибирске скончался Александр Денисенко — поэт, писатель, член Союза писателей России. Его не стало на 76 году жизни.

— Это невосполнимая утрата для нашего региона. Коллектив министерства культуры Новосибирской области скорбит вместе с родными и коллегами Александра Денисенко, — сообщили в министерстве культуры Новосибирской области.

Причины смерти поэта не сообщаются. О дате и времени прощания будет сообщено позже.

Александр Денисенко родился в 1947 году в селе Мотково Мошковского района Новосибирской области. Он учился в новосибирском педагогическом институте, работал телеоператором на городском ТВ, в газете «Вечерний Новосибирск», в изданиях при областной организации Союза журналистов. В 1989 году он стал редактором сибирского отделения издательства «Детская литература», позже — издательства «Мангазея».

Писатель публиковался в в еженедельнике «Литературная Россия», в альманахе «Мангазея», в сборнике «Гнездо поэтов». Его материалы также выходили в журналах «Литературная учеба», «Сибирские огни», «Горница», «Новая Россия. Воскресенье» и «Играй, гармонь».

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