Ловись, рыбка! Новосибирец устроил заплыв с удочкой по огромной луже на дороге

Новосибирец устроил заплыв по луже со спиннингом в руках. Фото: «АСТ-54 Black»

Новосибирцы продолжают удивлять креативом, упражняясь в чувстве юмора насчет «поплывших» по весне дорог. Кто-то снимает про лужи целые клипы, кто-то устраивает фотосессии, а кто-то…отправляется по лужам в заплыв с последующей рыбалкой! Видео одного такого креативщика опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Сибиряк отправился покорять местные «моря» на пластмассовых санках, привязанных к машине. Успел даже «половить рыбу» в мутной воде. На кадрах видно, насколько глубоко проезжающие мимо автомобили погружены в лужу. Пока водители негодуют, смельчак с ухмылкой закидывает свою удочку с поплавком в виде пластиковой бутылки.

Кажется, сибиряки запустили новый мейнстрим — ранее КП-Новосибирск рассказывала про студентку, которая устроила «пляжную» фотосессию в купальнике и на шезлонге посреди одной из луж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это мое «море»: жительница Новосибирска устроила фотосессию в луже - в купальнике и с шезлонгом

В Новосибирске студентка в купальнике устроила фотосессию в луже (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber