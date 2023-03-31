Куда они спешат? В Новосибирской области сняли на видео колону бегущих лосей

В Здвинском районе Новосибирской области заметили колону бегущих по полю лосей. Фото: Евгений Шестернин

В Здвинском районе Новосибирской области заметили колону бегущих по полю лосей. Их засняли на видео очевидцы, кадрами поделился в своем телеграм-канале министр природы региона Евгений Шестернин.

На кадрах ролика видно, как четыре лося пересекают снежное поле, периодически останавливаясь и оглядываясь по сторонам. За ними наблюдают инспекторы охотнадзора.

Куда спешили парнокопытные — неизвестно, но это уже не первые животные, которых за променадом застают жители Здвинского района. Ранее они засняли на видео стадо кабанов, бежавших по полю «змейкой».

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