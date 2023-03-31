В Новосибирской области в 2022 году на 40% выросло количество подростковых суицидов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области в 2022 году на 40% выросло количество подростковых суицидов. Такие данные представила в своем ежегодном докладе уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.

По ее данным, в прошлом году в регионе был зафиксирован 21 случай подросткового суицида. Из них 14 юношей и 7 девушек. 11 жителей города Новосибирска. Было также зафиксировано 168 суицидальных попыток, 216 случаев самоповреждений и 188 случаев суицидальных намерений.

При этом, в докладе 2021 года сообщалось о 15 зарегистрированных случаях, а в 2020 — о 16.

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