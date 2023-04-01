Первый апрельский день в Новосибирске начнется с гололеда и 1 градуса холода

Сегодня будет не очень холодно, но скользко на дорогах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй месяц весны в Новосибирске порадует горожан несильными заморозками. В ночь похолодает до -10…-12 градусов, в пригороде до -15, а днем будет около -1…-3.

— Будет небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Юго-восточный ветер усилится до 2-7 метров в секунду, — предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По области будет еще холоднее, ночью до -13…-18, местами -7…-12. Днем до -4…+1. Синоптики обещают небольшую облачность без снегопадов.

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