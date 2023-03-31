Под Новосибирском на птицефабрику завели 5 дел за загрязнение воздуха

«Ново-Барышевскую» птицефабрику привлекут к ответственности за загрязнение воздуха.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под Новосибирском «Ново-Барышевскую» птицефабрику привлекут к ответственности за загрязнение воздуха. На юрлицо завели 5 административных дел. О результатах внеплановой проверки рассказали в минприроды региона.
— Птицефабрика неправильно использовала газоочистное оборудование, что вело к загрязнению атмосферы. Также сотрудники не собирали сведения об источниках выбросов и попадающих в воздух веществ, неправильно обращались с отходами, — отметили в ведомстве.
Как указали в министерстве, птицефабрика уже начала устранять нарушения. Всего на предприятие завели 5 административных дел по статьям о несоблюдении экологических требований.
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