Новосибирская область лидирует в СФО по защите прав бизнесменов

Защиту прав бизнесменов обсудили на Всероссийской конференции для предпринимателей. Фото: Правительство НСО

Предприниматели Новосибирской области считают высоким уровень защиты своих прав. В 2022 году оборот малого и среднего бизнеса в регионе превысил 2, 2 триллиона рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Правительства НСО.

— По количеству обращений мы наблюдаем ту самую золотую середину, которая говорит и об информированности предпринимателей о наличии правозащитных институтов, и о том, что проблемы в регионе не носят системный характер, — отметила генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес. РФ» Элина Сидоренко.

Ранее КП-Новосибирск писала о перчатках с подогревом и прочих инновационных разработках для пчеловодов. Их губернатору представили предприниматели региона.

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