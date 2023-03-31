Новосибирская область лидирует в СФО по защите прав бизнесменов

Защиту прав бизнесменов обсудили на Всероссийской конференции для предпринимателей. Фото: Правительство НСО
Предприниматели Новосибирской области считают высоким уровень защиты своих прав. В 2022 году оборот малого и среднего бизнеса в регионе превысил 2, 2 триллиона рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Правительства НСО.
— По количеству обращений мы наблюдаем ту самую золотую середину, которая говорит и об информированности предпринимателей о наличии правозащитных институтов, и о том, что проблемы в регионе не носят системный характер, — отметила генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес. РФ» Элина Сидоренко.
Ранее КП-Новосибирск писала о перчатках с подогревом и прочих инновационных разработках для пчеловодов. Их губернатору представили предприниматели региона.
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