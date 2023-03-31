«Решилась на убийство через месяц»: в Сибири 18-летняя мать утопила сына-грудничка

В Сибири 18-летняя мать утопила месячного сына.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новоалтайске 18-летняя мать убила новорожденного сына. Об этом пишет «ТОЛК» со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю.
Известно, что 18-летняя мать утопила ребенка в собственной квартире. Малыша она родила в конце февраля. А через месяц решилась на расправу.
Мотивы и причины преступления установят в СК. По факту трагедии в ведомстве возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ход расследования контролируют в прокуратуре Новоалтайска.
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