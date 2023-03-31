В Новосибирске на реконструкцию терминала Толмачево направят еще 5 миллиардов

В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции аэропорта Толмачево. Фото: Надежда РЫЖКИНА

В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции аэропорта Толмачево. За выполнение работ готовы заплатить более 4,9 миллиардов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В документах сообщается, что работы планируется проводить до 31 августа 2027 года. Подрядчик должен будет провести подготовку территории строительства, в том числе — вырубить лишние деревья и разобрать уже существующие покрытия.

Также он должен будет возвести рулежную дорожку аэродрома, смонтировать светосигнальное оборудование и построить контрольно-пропускной пункт.

Рабочую документацию нужно будет разработать до сентября 2023 года, а до июня 2024 — провести подготовку территории.

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