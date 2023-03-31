В Новосибирске окончательно разобрали декорации к проекту «Новогодняя столица России»

Рабочие демонтировали инсталляцию на фонтане в Первомайском сквере. Фото: Анна Терешкова

Праздничное оформление к проекту «Новогодняя столица России» окончательно разобрали в Новосибирске. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Как видно на фото, рабочие демонтировали инсталляцию на фонтане в Первомайском сквере. Кроме того, в парке «Арена» разобрали елку.

В парке «Арена» разобрали елку. Фото: Анна Терешкова

Напомним, Новосибирск стал новогодней столицей России 2022-2023. Символ проекта – Снежинку, столица Сибири получила от Нижнего Новгорода. Для нее на Михайловской набережной соорудили специальный домик.

В рамках проекта в городе прошло большое количество ярких мероприятий. Среди них – фестиваль снежных баб на Михайловской набережной.

Статус новогодней столицы России 2023-2024 присвоили Суздалю.

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